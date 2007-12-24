Червоненко рассказал, какую должность ему предложили в Кабмине Тимошенко

Экс-губернатору Запорожской области Евгению ЧЕРВОНЕНКО предложена должность вице-премьер-министра в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня сам Е.ЧЕРВОНЕНКО, который прибыл в здание Кабинета министров Украины.

Отвечая на вопрос журналиста, какую именно должность ему предложили в правительстве, Е.ЧЕРВОНЕНКО ответил: «Ответственного за Евро-2012».

На уточняющий вопрос, идет ли речь о должности вице-премьер-министра, Е.ЧЕРВОНЕНКО ответил: «Да».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Е.ЧЕРВОНЕНКО от должности председателя Запорожской облгосадминистрации в связи с переходом на другую работу.

В июле т.г. в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА обсуждалась необходимость создать орган исполнительной власти, который непосредственно будет заниматься подготовкой к Евро-2012, а также правительственный комитет, который будет координировать подготовку к Евро-2012. Предполагалось, что руководитель новосозданного органа будет иметь статус вице-премьер-министра.