Герман рассказала, что стоит за назначением Богатыревой
16:05, 24 декабря 2007Политика
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Депутат отвесила комплимент Ющенко
Партия регионов позитивно оценивает назначение одного из своих лидеров Раисы БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.
«Мы позитивно оцениваем это назначение. Это очень умный и взвешенный выбор. Раиса Васильевна может многое сделать для преодоления разделения страны», - сказала А.ГЕРМАН.
Она назвала Р.БОГАТЫРЕВУ «опытным, сбалансированным политиком». «Мы рады этому назначению и знали об этом еще с утра. Это назначение еще раз подтверждает то, что Президент настроен на объединение страны», - подчеркнула она.
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