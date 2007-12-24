Герман рассказала, что стоит за назначением Богатыревой

Партия регионов позитивно оценивает назначение одного из своих лидеров Раисы БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Мы позитивно оцениваем это назначение. Это очень умный и взвешенный выбор. Раиса Васильевна может многое сделать для преодоления разделения страны», - сказала А.ГЕРМАН.

Она назвала Р.БОГАТЫРЕВУ «опытным, сбалансированным политиком». «Мы рады этому назначению и знали об этом еще с утра. Это назначение еще раз подтверждает то, что Президент настроен на объединение страны», - подчеркнула она.