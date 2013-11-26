Янукович поаплодировал украинцам, мирно поддерживающим евроинтеграцию (видео)
20:47, 26 ноября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович аплодирует украинцам, которые участвуют в акциях в поддержку евроинтеграции, которые проходят в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, фрагмент которого показал телеканал «Интер» в выпуске программы «Подробности»
«Я им аплодирую», - заявил Президент.
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При этом он отметил, что к акциям присоединились и политики с предвыборными лозунгами. «Я это тоже очень хорошо вижу. Кстати, те люди, которые вышли на майданы, они посмотрели, и увидели риторику совсем другую», - отметил он.
Видео: ТСН
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