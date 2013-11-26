Янукович: Мы должны быть сильными, чтобы к нам относились как к равным

Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

По словам Януковича, «главные факторы - это наши украинские интересы. В основу принятия любых решений мы всегда ставим, и я лично буду ставить только интересы Украины, национальные интересы».

Президент подчеркнул, что Украина должна поддерживать взаимовыгодные отношения со своими внешнеполитическими партнерами.

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«Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться как к партнерам, равным партнерам. Я считаю и убежден в том, что мы не должны нигде быть «бедными родственниками» с протянутой рукой», - сказал Янукович.

«Я не хочу и не позволю, пока я возглавляю государство, чтобы Украину кто-то унижал», - добавил он.