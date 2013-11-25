Рыбак не видит смысла проводить внеочередное заседания ВР

20:37, 25 ноября 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не видит необходимости в проведении внеочередного заседания парламента.

Председатель ВР Владимир Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя инициативы оппозиции относительно проведения такого заседания.

Рыбак отметил, что парламент уже собирался на внеочередное заседание, “но не рассмотрели ни одного вопроса, ни одного закона”.

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“Я не знаю, что сейчас собираются рассматривать”, - отметил спикер.

Он подчеркнул, что “нет необходимости собираться на внеочередную сессию”.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября руководители трех оппозиционных фракций обратились к ВР с требованием созвать внеочередное заседание парламента на среду, 27 ноября.

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