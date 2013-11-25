Украина на 100% выполнила свое задание для подписания Соглашения с ЕС - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что “курс Украины - на евроинтеграцию”. “Мы выполнили свое задание полностью на 100%”, - подчеркнул Рыбак.

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При этом он отметил, что “есть вопрос сейчас, который не согласован - это вопрос лечения за рубежом людей, которые отбывают наказание. И сегодня согласования для принятия такого решения нет”.

Спикер отметил, что Украина ожидает, что “Европа рассмотрит вопрос с точки зрения, как жить дальше стране и в ее отношениях с Россией, потому что предприятия закрываются”.

Он отметил, что Украина приостановила сегодня подписание соглашения, “и нам нужно рассмотреть экономические отношения с Россией” и с другими государствами СНГ.