По факту драки под Кабмином милиция открыла уголовное производство

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

При этом в столичном главке милиции утверждают, что молодые люди сами спровоцировали конфликт. Более того, как отметили в главке, в рюкзаках молодых людей позже нашли кирпичи, которые они хотели применить против правоохранителей.

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"Молодые люди были опрошены в Печерском райуправлении милиции, после чего отпущены", - информировали в столичном главке.

После вчерашних событий около здания кабинета министров открыты два уголовных производства. Как пояснили в милиции, дела открыты по поводу повреждения митингующими шлагбаума у здания правительства, и нанесения телесных повреждений правоохранителям, против которых применили слезоточивый газ и в которых бросали булыжниками с мостовой.

При этом в МВД заявили, что использование их сотрудниками спецсредств, в частности слезоточивого газа было ответом на агрессию митингующих.

Как сообщал УНИАН, вчера во время акций возле Кабмина со стороны протестующих полетел зажженный файер, а молодые с полузакрытыми лицами использовали газовые баллончики. Пострадали двое правоохранителей. Организаторы митинга считают - это дело рук провокаторов. Милиция склонна винить в агрессии оппозицию. Оперативникам уже удалось установить имена, сейчас их ищут.

Валерий Коряк, начальник ГУ МВД Украины в Киеве объяснил, что милиция выполняя требования ст.14 закона «О милиции» использовала один или два раза спецсредство «Терен 4М».

«Нам это разрешено когда есть опасность гражданам или непосредственно работнику милиции. Использование шашек и слезоточивого газа со стороны митингующих это не что иное как провокация. Это провокация чтобы милиция применила силу и спровоцирование массовой драки», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что семеро львовских студентов, которые принимали участие в киевском Евромайдане, были избиты в милиции.

“Только что мне перезвонила Татьяна Слюз, это народный депутат Украины. Дети, студенты, которые вчера были на Майдане, сегодня назад возвращались во Львов, чтобы дальше продолжить свои занятия, были остановлены спецподразделением милиции, отвезены в Печерский райотдел. Семеро детей жестоко избиты, сломаны три ребра. Избивали в машине, пока их везли, избивали в Печерском райотделе”, - сказал Яценюк.

Среди задержанных был и сын депутата Слюз.