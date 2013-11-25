ЕС готов вести переговоры с Россией о евроинтеграции Украины

Об этом заявил пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле Петер Стано, передает РИА Новости.

"Если у соседей Украины есть какие-то вопросы, то мы готовы решить их на двусторонней основе", — сказал пресс-секретарь в эфире украинского телеканал "1+1", комментируя возможность проведения трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией.

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Он отметил, что подписание ассоциации между Украиной и ЕС является двухсторонним делом.

Правительство Украины в четверг постановило приостановить подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Украинский Кабмин поручил профильным министерствам возобновить диалог со странами Таможенного союза и СНГ по активизации торгово-экономических связей, а также предложить РФ и ЕС создать трехстороннюю комиссию.