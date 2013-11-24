В Виннице на Евромайдан вышли около тысячи человек

Около тысячи жителей Винницы сегодня поддержали акцию «За европейскую Украину», которая проходит в Киеве и по всему миру.

Как передает корреспондент УНИАН, люди в 12 часов дня начали подходить на Театральную площадь (в центре города) с флагами Украины и Евросоюза.

Участники общественного собрания держали плакаты «Украина - это Европа». В начале акции вся площадь, где собралось очень много пожилых людей, студентов, молодых семей с детьми, вместе с лидером группы «ТИК» Виктором Бронюком спели гимн Украины, после чего каждый мог выйти на сцену и выразить собственное мнение относительно событий, которые происходят в Украине.

«За эти дни я много общался с людьми - все хотят уверенности в завтрашнем дне», - сказал Бронюк.

В это время на площади не было политических флагов и лозунгов, а отдельные депутаты областного совета выходили и выражали свою гражданскую позицію, демонстрировали стремление изменить ситуацию в Украине.

Люди из толпы возмущались как действиями властей, так и действиями оппозиции, которые за эти годы независимости не смогли продемонстрировать свою эффективность для Украины и ее народа.

Известный винницкий журналист Роман Ковальский вышел на площадь с тыквой для украинских властей.

«Сегодня собрались свободные люди свободной страны по зову сердца - чтобы сказать свое «нет» тому, что делается в Украине. Нам надоела вся эта ложь. Власти хотят дать нам тыкву? Пусть сами едят из нее кашу после красной икры», - сказал он.

Студент, который выразил свое европейское стремление отметил, что не помнит Оранжевой революции - ему тогда было всего 10 лет, но сегодня он вышел, потому что любит свой город и свою страну.

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«За то, что мы здесь - нам не платили. Студенты выходят на акции не только за деньги, а й за идею», - от метил молодой человек.

Отдельные провокаторы пытались поднять наболевшую для Винницы тему относительно места установления памятника Шевченко, но винницкий журналист Юрий Басюк, выступая со сцены, отметил, что «место для Шевченко должно быть в сердце каждого из нас, а сегодня у нас воруют наше будущее».

Также жители «держали связь» с киевским Евромайданом. По телефону ситуацию в Киеве на всю винницкую площадь комментировал журналист Роман Недзельский, который вместе с семьей шел колонной по Крещатику до Европейской площади.

Представитель общественной организации «Развитие» Ирина Борзова висказала уверенность в возрождении Украины: «У нас был шанс сделать шаг в Европу, но у нас его забрали, не спросив нашего мнения, но по Конституции, мы имеем право его высказать. Мы верим в наш город, мы верим в Украину, и мы верим, что у наших детей будет европейское будущее», - сказала она.

Чуть позже к акции присоединился группа «Очеретяный кит», лидер которого за несколько часов до акции написал песню и исполнил ее для винничан.

Также художник Александр Никитюк принес холст и краски, разделил его на две части: «Украина с Европой » и «Украина без Европы». Полотно было установлено на сцене, и каждый мог нарисовать собственное мнение.

Участники акции приняли резолюцию «Винница за Европу».

«Люди во всем мире должны знать, что винничане и все украинцы хотят жить по европейским стандартам», - сказал Бронюк.

После этого зазвучала его новая песня «Люби ты Украину», которую пели все на площади.

Несмотря на начало рабочей недели, которая начинается завтра, люди выразили свою готовность поддерживать акцию ежедневно.