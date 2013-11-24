Под Кабмин сходятся молодчики спортивной внешности

Под Кабинетом министров Украины собираются молодчики спортивной внешности.

Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно возле здания КМУ, со стороны Верховной Рады, таких лиц насчитывается около трех сотен. Еще приблизительно такое же количество молодчиков находится в парке напротив Кабинета министров.

Ранее участники акции за евроинтеграцию Украины, среди которых подавляющее количество было представителей ВО «Свобода», на призыв партийных лидеров пошли от Кабмина на Европейскую площадь для продолжения акции протеста, чтобы утром в понедельник опять продолжить пикетирование здания правительства.

Читайте также: Шлагбаум под Кабмином пустили на таран

Сейчас у кордона милиции, который преграждает вход во двор Кабмина, находятся около сотни пикетчиков – по большей части, женщин, которые поют украинские народные песни.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, активисты ВО “Свобода” установили три палатки на проезжей части улицы Грушевского под Домом правительства. В палатках активисты начали раздавать свои партийные газеты участникам митинга за европейскую интеграцию Украины.

В центре Киева, на Европейской площади, проходил митинг в поддержку евроинтеграции Украины.

На площади присутствовали по меньшей мере 50 тыс. человек.