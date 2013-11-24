Фюле напомнил, что дверь ЕС для Украины открыта
17:23, 24 ноября 2013Политика
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Европейский комиссар по вопросам политики расширения и соседства Штефан Фюле заявил, что двери для Украины остаются открытыми
Штефан Фюле: Дверь для Украины остается открытой
"Наши обязательства модернизировать # Украину непоколебимы, дверь открыта, выгоды для соседей - несмотря на риторику", - говорится в сегодняшнем сообщении в Твиттере Фюле.
Сообщение продублировано также на русском и английском языках.
Напомним, ранее Фюле заявлял, что Европейский Союз будет готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан
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