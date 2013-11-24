Фюле напомнил, что дверь ЕС для Украины открыта

"Наши обязательства модернизировать # Украину непоколебимы, дверь открыта, выгоды для соседей - несмотря на риторику", - говорится в сегодняшнем сообщении в Твиттере Фюле.

Сообщение продублировано также на русском и английском языках.

Напомним, ранее Фюле заявлял, что Европейский Союз будет готов возобновить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, как только Украина подтвердит свою готовность возобновить свое движение к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС ради блага своих граждан