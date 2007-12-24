Житомирский губернатор еще посмотрит на поведение депутатов

Глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА заявляет, что вопрос о назначении внеочередных выборов облсовета будет решаться после сессии, запланированной на 27 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА сообщил журналистам во время рабочей поездки в Романовский район Житомирской области.

«Будет сессия облсовета 27 декабря, увидим, каким будет это собрание, увидим, какие вопросы будут там поставлены депутатским корпусом, а тогда уже будет моя реакция на адресованное мне письмо председателя облсовета с просьбой инициировать перед украинским парламентом внеочередные выборы Житомирского областного совета», - сказал руководитель области.

Он также сообщил о намерении сначала выучить позицию депутатов облсовета о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления, а затем уже решать, удовлетворить ли ему просьбу председателя Житомирского областного совета Ирины СИНЯВСКОЙ, или нет.

Как сообщал УНИАН, И.СИНЯВСКАЯ обратилась с официальным с письмом к председателю ОАА, в котором просит поднять перед Верховной Радой Украины вопрос о назначении внеочередных выборов Житомирского облсовета «с целью защиты общих интересов территориальных обществ области и, руководствуясь частями 2, 4 ст.78 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».