"Свобода" требует отставки правительства и импичмента президента

В частности, с таким заявлением в эфире телеканала ТВi выступил народный депутат от фракции ВО "Свобода" Андрей Мищенко, пишет Gazeta.ua.

"24 ноября оппозиция призывает граждан Украины прийти в центр Киева на митинг и показать свою силу, которую общество умеет показывать, как оно это сделало в 1990 и 2004 годах", - отметил Мищенко.

По словам националиста, нужно сделать все для того, чтобы нынешняя власть, которая "отличилась социальной и национальной украинофобией, а теперь еще и провалила все внешнеполитические ожидания 46-миллионной нации, ушла раз и навсегда".

"И чтобы не было предпосылок для ее возвращения", - добавил политик.

"Мы постараемся сделать все для того, чтобы Янукович как человек, который обещал подписать Соглашение и его провалил, ушел в отставку — то есть объявить ему импичмент. Должна быть также отставка правительства Азарова", - подчеркнул Мищенко.

Напомним, оппозиционные фракции в Верховной Раде готовят проект постановления об отставке Кабинета министров Украины во главе с Николаем Азаровым.

Кроме того, 24 ноября, в воскресенье, оппозиция планирует вывести на центральные улицы Киева 35 тыс. участников. Сбор митингующих намечен в парке Тараса Шевченко. Шествие должно начаться в 11.30 и пройти по маршруту: улица Владимирская — улица Тараса Шевченко — Бессарабская площадь — улица Крещатик — Европейская площадь, где будет проведен митинг.