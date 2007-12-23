Тимошенко с первых же шагов сделала донецким приятно

На встрече премьер-министра Юлии Тимошенко с трудовым коллективом шахты им. Засядько в Донецке сидящих в зале мужчин попросили встать. Такое замечание исходило от генерального директора шахты им. Засядько Ефима Звягильского, сообщает корреспондент Острова.

«Вы же мужчины – когда входит премьер-министр, надо вставать», – сказал Е. Звягильский.

На этом Тимошенко перебила его, заметив, что «власть так мало сделала для людей, что они имеют право перед ней не вставать», спровоцировав аплодисменты присутствующих.