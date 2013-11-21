Кокс, Квасневский и Томбинский летят к Тимошенко

Представитель миссии Европарламента Александр Квасневский отказался комментировать решение правительства о приостановке работы над соглашением с ЕС и намерен сегодня вместе со своим коллегой Петом Коксом а также послом ЕС в Украине Яном Томбинским вылететь в Харьков, чтобы встретиться с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты обратились к Квасневскому с просьбой прокомментировать решение Кабмина после его встречи с премьер-министром Николаем Азаровым. Однако Квасневский отказался давать какие-либо комментарии.

В свою очередь, Томбинский сообщил, что миссия сейчас же вылетает в Харьков. «Мы сейчас отправляемся в Харьков», - сказал он.