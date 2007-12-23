Тимошенко ничего не нашла в акте о трагедии на шахте

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о безрезультативной работе предыдущей Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на шахте им. А.Засядько в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Донецке на встрече с семьями погибших шахтеров.

«Я ознакомилась с актом об этой трагедии и ничего там не прочитала. Как такового акта, в котором должны быть выявлены все причины трагедии, не существует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в акте комиссии изложен только фактаж об аварии на шахте. «Ни один министр или чиновник не сможет вам вернуть ваших близких или облегчить вашу душу. Но я знаю, чего вы хотите: чтобы ни один чиновник не уклонился от ответственности», - добавила она.

Премьер-министр также считает, что в угольной отрасли Украины существует хаос. «Создана такая система, которая выжимает из шахтера все, что можно выжать, и не защищает», - пояснила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена взять под личный контроль ситуацию в угольной отрасли.

Глава правительства также сообщила, что, по оценкам специалистов, авария на шахте им. А.Засядько произошла в результате увеличения в три раза интенсивности производства. «Как следствие, не производилась дополнительная дегазация, и повышенная интенсивность труда не позволяла осуществлять дополнительную очистку от пыли», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Первоначально планировалось, что встреча премьера с родственниками погибших шахтеров будет проходить без участия журналистов. В то же время, премьер-министр, войдя в зал, обратилась к родственникам с вопросом, хотят ли они, чтобы встреча проходила в присутствии СМИ. Семьи погибших шахтеров высказались за присутствие журналистов, после чего все представители СМИ зашли в зал, где проходит встреча.