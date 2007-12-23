Жебривский приходит в ужас: Тимошенко, скорее всего, будет Президентом

Народный депутат Украины, председатель Житомирской областной организации партии “Наша Украина” Павел ЖЕБРИВСКИЙ прогнозирует, что избрание Юлии ТИМОШЕНКО Президентом на следующих президентских выборах приведет к свертыванию демократии в Украине. Об этом он заявил журналистам на заседании областного медиа-клуба, передает корреспондент УНИАН.

“Я не против Ю.ТИМОШЕНКО и понимаю, что ее нужно было избрать премьером, однако думаю, что в июне следующего года, скорее всего, начнутся противоречия, противопоставление Ю.ТИМОШЕНКО Виктору ЮЩЕНКО и, к сожалению, это может быть огромной потерей для демократии в Украине”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ и спрогнозировал возможные угрожающие для Украины последствия этого политического шага.

“Когда я говорил “за", голосуя за избрание Ю.ТИМОШЕНКО премьером, то для меня это было очень тяжело, поскольку что я понимал необходимость этого на сегодняшнем этапе, однако осознавал и угрожающие последствия этого шага, которые будут через полгода, через год", - сознался депутат.

При этом П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что для него лично и для партии “Наша Украина” “демократия в Украине является особенно важной” и сообщил о намерении “отстаивать ее всегда и везде”.

“В России любят Владимира ПУТИНА, однако там нет демократии", - отметил политик.

“Я осознаю, что скорее всего, Ю. ТИМОШЕНКО будет вскоре Президентом Украины, однако я понимаю, что это приведет к свертыванию демократии в Украине, и для меня это - ужас", - отметил П.ЖЕБРИВСКИЙ.