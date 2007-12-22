Черновецкий зажег главную елку (фото)

В субботу в Киеве в 17:00 на Майдане состоялось торжественное открытие и зажжение огней на главной елке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в праздновании приняли участие киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, его первый заместитель Денис БАСС, начальник главного управления культуры и искусств Светлана ЗОРИНА, а также главы районных госадминистраций столицы.

Л.Черновецкий перед зажжением огней на Новогодней елке, признался, что волнуется, поскольку нынешняя елка “выдающееся творение”. По его словам, она самая высокая в Украине и даже выше ёлок стран СНГ.

Высота елки - 35 метров. Она украшена более чем 6 тысячами метров электрогирлянд и 192 новыми игрушками. Более того, как подчеркнул городской председатель, елку украшали “от всего сердца”.

Он пожелал киевлянам и гостям города счастья, радости, добра и пожелал, чтобы ”это радостное событие зажгло в Ваших сердцах надежду на лучше будущее в нашей стране”.

После этого огни на елке зажглись и состоялся праздничный фейерверк.

После этого Д.Басс сообщил гостям праздника, что городская власть, как и обещала, в ближайшие дни откроет в Киеве на Софиевской площади каток площадью 30 на 40 метров, “наподобие такого, как в Москве на Красной площади”.

По его информации, каток будет работать вплоть до марта. Специальное оборудование будет сохранять лед даже при плюсовой температуре, объяснил первый заместитель.

После торжественного открытия главной елки Украины на Площади Независимости начался концерт. Праздничные гуляния будут длиться до поздней ночи.