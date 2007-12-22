Стретович рассказал, как Наша Украина наставила ему рога

Лидер Христианско-демократического союза Владимир СТРЕТОВИЧ считает маловероятным создание единой партии на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СТРЕТОВИЧ сказал сегодня во время XI съезда ХДС, который проходит в Киеве.

В.СТРЕТОВИЧ подверг критике руководство Секретариата Президента, которое, по его мнению, пыталось навязать свою позицию относительно создания единой партии членам блока НУ-НС. При этом лидер ХДС допускает, что такие партии, как Народный Рух Украины и Украинская народная партия, первыми откажутся принимать участие в этом процессе.

В.СТРЕТОВИЧ отметил, что подавляющее большинство членов его партии также выступает против создания единой партии. В частности, по его словам, на такую позицию ХДС повлияло отношение партии «Наша Украина» к членам ХДС. В.СТРЕТОВИЧ считает, что "Наша Украина" в известной степени не выполнила свои обязательства перед ХДС.

«Это все равно, что я женился, а мне рога наставили. Мы обручились, а затем "Наша Украина" сказала, что вы нам не нужны», - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

Вместе с тем, В.СТРЕТОВИЧ сообщил, что Христианско-демократический союз инициирует объединение всех партий, исповедующих христианские ценности.

Он напомнил, что подобные переговоры начинались еще в 2001 году, однако не имели успеха. Теперь лидер ХДС надеется, что такой диалог продолжится в 2008 году.