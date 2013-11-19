ГПУ снова заинтересовалась кровью Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пшонка заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Ющенко кровь не сдал. Речь идет о добровольной сдаче крови, однако новые нормы Уголовного процессуального кодекса разрешают принудительный отбор крови. Предел того, чтобы была принудительная сдача крови, он уже, так сказать, подходит. Какие будут дальнейшие процессуальные действия, которые будет инициировать следователь, посмотрим”, - сказал Пшонка.

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Справка УНИАН. В начале сентября 2004 г. во время президентской кампании кандидат в Президенты Виктор Ющенко почувствовал ухудшение здоровья, он был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. С июня 2008 года и до смены власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления Ющенко полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови Ющенко. Позже Пшонка сказал, что в Генпрокуратуре не исключают версию, что отравления Ющенко не было.

11 октября 2011 года Ющенко заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за возможности необъективных результатов в украинской лаборатории.

28 мая 2013 года на то время первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Ющенко все еще не сдал кровь на диоксин, но в дальнейшем ее планируют взять принудительно.

«Он должен сдать кровь, потому что нет никаких данных, что кровь, которая исследовалась за рубежом, принадлежит Ющенко. Второе – образцы крови, которые исследовались за рубежом, были возвращены в Украину, и в 2006 году были уничтожены во дворе здания Секретариата Президента. И третье - если диоксин в его крови был, то он до сих пор там остался. Мы хотим получить на эти вопросы точные ответы. По этим образцам мы хотим установить давность попадания диоксина в кровь Ющенко, если он там есть. Но Ющенко отказывается от сдачи крови», - сказал Кузьмин.

Кроме того, он отметил, что сейчас сразу несколько министерств и ведомств работают над подготовкой положения о порядке принудительного взятия крови на анализ. «Как только будет такое положение, мы сможем ее взять. Пока мы этого сделать не можем», - заявил первый заместитель генпрокурора.