Зварич утверждает, что Тимошенко отказалась от президентских амбиций

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ заверяет, что Юлия ТИМОШЕНКО отказалась от президентских амбиций еще до назначения на должность премьер-министра.

Об этом Р.ЗВАРИЧ заявил в прямом эфире «Свобода слова» на ІCTV.

По его словам, еще до избрания премьером Ю.ТИМОШЕНКО четко заявила, кого поддержит на президентских выборах 2009 года. Р.ЗВАРИЧ отметил, что разговор об этом состоялся во время встречи фракции НУ-НС с Ю.ТИМОШЕНКО как кандидатом на должность главы правительства. “Ей, как говорят, в лоб был поставлен вопрос: отказывается ли она от президентских амбиций на следующих выборах? На что она ответила очень четко: да, она не имеет никаких президентских амбиций и, наоборот, будет делать все возможное, чтобы наша команда работала на единого кандидата - Виктора Андреевича ЮЩЕНКО", - сказал Р.ЗВАРИЧ.