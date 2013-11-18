Янукович может лично принять решение, которое удовлетворит Европу - глава МИД Австрии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом глава австрийского дипломатического ведомства заявил, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, где министры иностранных дел стран-членов ЕС должны обсудить ход выполнения Украиной требований для подписания Соглашения об ассоциации на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

"Мы требуем справедливости. Мы все знаем, что Янукович держит решение дела (Тимошенко - УНИАН) в своих руках. Поэтому он лично может принять решение, которое удовлетворит Европу", - сказал Шпинделлегер.

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"У нас будет встреча с Президентом Януковичем в этот четверг в Вене утром, и мы попытаемся убедить его сделать что-то", - прибавил министр.

"Здесь вопрос правовой системы Украины - здесь не вопрос только госпожи Тимошенко. Мы бы хотели, чтобы был сдвиг, - или с помощью новых законов или решения самого Президента", - подчеркнул Шпинделлегер.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсуждает тему саммита в Вильнюсе и, в частности, готовности Украины к подписанию Соглашения об ассоциации, но окончательного решения сегодня принимать не будет.