КПУ требует от прекратить массовые увольнения в министерствах

Коммунистическая партия Украины призывает новое правительство прекратить незаконное увольнение работников министерств и ведомств.

Об этом говорится в заявлении КПУ, текст которого имеет УНИАН.

“Компартия Украины заявляет о начале преследований работников бюджетной сферы и частных предприятий по политическим мотивам”, - отмечается в документе.

“Как и в 2005 году, когда были безосновательно и с нарушением законов уволены более чем 18 тысяч служащих разных уровней, сегодня без изменения в установленном законом порядке штатного расписания “помаранчевые” руководители проводят кадровые люстрации”, - считают члены КПУ.

Особый размах и дерзость, отмечается в заявлении, это явление приобрело в Министерстве труда и социальной политики, где на должность министра назначена член БЮТ Людмила ДЕНИСОВА. В частности, утверждают члены КПУ, многим работникам министерства в ультимативной форме, с нарушением действующего законодательства о госслужбе предложено написать заявления об увольнении. “При этом несогласным с самодурством нового министра угрожают увольнение по сфабрикованным статьям”, - заявляют в партии.

Коммунисты также утверждают, что аналогичная ситуация складывается и в министерствах транспорта и внутренних дел. “Господа-министры этих министерств, соответственно член БЮТ ВИНСКИЙ и член НУ-НС ЛУЦЕНКО, прилагают все усилия, чтобы в незаконный способ шантажом и угрозами избавиться от профессионалов и окружить себя таким же дилетантами, как и они сами, сформировать команду казнокрадов и коррупционеров”, - отмечается в заявлении.

Компартия Украины настаивает на соблюдении членами “помаранчевого” правительства и “помаранчевыми” руководителями предприятий и организаций всех форм собственности Конституции и законов Украины, соблюдения прав и свобод граждан. Коммунисты призвали всех, кто “страдает от их произвола, обращаться в суд и отстаивать свои права на труд, отстаивать свою честь и достоинство”.