Пинзенику дали 4 замов

Кабинет Министров Украины назначил заместителями министра финансов Украины Людмилу ХОДОС, Дениса ФУДАШКИНА, Владимира МАТВИЙЧУКА и Владимира ЛИТВИНА.

Распоряжения Кабинета Министров от 19 декабря 2007 года №№ 1167-р, 1168-р, 1169-р и 1170-р размещены на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, 19 декабря Кабинет Министров принял отставку первого заместителя министра финансов Вадима КОПЫЛОВА, а также его заместителей Сергея МАКАЦАРИИ, Юрия ШЕВЧЕНКО. Заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ уволился с должности по собственному желанию.

Заместители министра Татьяна ЕФИМЕНКО и Сергей РЫБАК на сегодня находятся в отпуске, после выхода будут уволены.

Из предыдущего состава заместителей в Минфине остается работать Анатолий МЯРКОВСКИЙ.