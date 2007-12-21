Ющенко поехал в родное село

Поездка частная

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Сумскую область. Как сообщил УНИАН заместитель председателя Сумского областного совета Сергей КЛОЧКО, это частная поездка главы государства. В.ЮЩЕНКО намерен посетить родное село Хоружевку в Недригайловском районе Сумской области. Как сообщал УНИАН, 19 декабря В.ЮЩЕНКО вернулся из Швейцарии после планового медицинского обследования и приступит к работе в понедельник, 24 декабря.

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