Ющенко поехал в родное село

15:19, 21 декабря 2007
Политика
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Поездка частная

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Сумскую область.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Сумского областного совета Сергей КЛОЧКО, это частная поездка главы государства.

В.ЮЩЕНКО намерен посетить родное село Хоружевку в Недригайловском районе Сумской области.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря В.ЮЩЕНКО вернулся из Швейцарии после планового медицинского обследования и приступит к работе в понедельник, 24 декабря.

 

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