Ющенко поехал в родное село
15:19, 21 декабря 2007Политика
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Поездка частная
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Сумскую область.
Как сообщил УНИАН заместитель председателя Сумского областного совета Сергей КЛОЧКО, это частная поездка главы государства.
В.ЮЩЕНКО намерен посетить родное село Хоружевку в Недригайловском районе Сумской области.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря В.ЮЩЕНКО вернулся из Швейцарии после планового медицинского обследования и приступит к работе в понедельник, 24 декабря.
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