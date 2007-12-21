Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления перед дипломатами, аккредитованными в Украине.

“Неизменность курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины является исходным пунктом нашей внешней политики”, - подчеркнул министр.

В.ОГРЫЗКО отметил, что европрагматизм – это кредо Украины, поскольку ее путь в Европу – “это не один гигантский прыжок, а множество последовательных шагов”. “Европа - это тот маяк, без которого Украина заблудится в бурном море мировой глобализации”, - сказал он.

Министр выразил убеждение, что в отношениях с ЕС Украине нужно избавиться как от комплекса "бедного родственника", так и от напускного оптимизма. “Жалобы по поводу отсутствия европейской перспективы так же безосновательны, как и бравада наподобие того, что "завтра уже будем в ЕС", - считает В.ОГРЫЗКО. По его мнению, Украине следует четко видеть разницу между категориями возможного и желаемого. Он считает, что для Украины виденье этой разницы заключается, в первую очередь, в понимании необходимости сделать „домашнюю работу” и последовательно пройти путь к членству в Европейском Союзе.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что приоритетным сегодня является вопрос подготовки нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС, которое должна быть “дальновидным, инновационным и отражать новое качество отношений с Евросоюзом”.

Он также отметил, что Украина не воспринимает себя в статусе соседей Европы. “Потому что мы - не соседи. Мы интегральная часть Европы. Мы видим наше будущее не "соседским", а европейским”, - сказал он.