Сегодня Янукович проведет заседание теневого правительства (дополненная)
В 14.00 в кинотеатре “Зоряный”
Сегодня в 14.00 в кинотеатре “Зоряный” в Киеве под председательством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА состоится первое заседание оппозиционного Кабинета Министров.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
Как сообщал УНИАН, Партия регионов после формирования коалиционного правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО заявила о переходе в оппозицию. Лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил о намерении оппозиции сформировать теневое правительство. «Мы - оппоненты, поэтому мы будем контролировать власть, будем действовать в рамках закона. Конечно, мы будем предлагать альтернативные решения, потому что эффективная работа власти будет зависеть от того, насколько эффективно мы будем ее контролировать», - сказал он.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в рядах партии большое количество опытных людей. «Фактически у нас два состава правительства. Я думаю, что мы распределим обязанности между депутатами по каждому министерству и по каждому направлению, по каждой отрасли. Мы будем мониторить ситуацию и высказывать свою позицию», - объяснил он.
«Фактически речь идет о создании теневого Кабинета министров», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.