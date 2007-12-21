Сегодня Янукович проведет заседание теневого правительства (дополненная)

Сегодня в 14.00 в кинотеатре “Зоряный” в Киеве под председательством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА состоится первое заседание оппозиционного Кабинета Министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов после формирования коалиционного правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО заявила о переходе в оппозицию. Лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил о намерении оппозиции сформировать теневое правительство. «Мы - оппоненты, поэтому мы будем контролировать власть, будем действовать в рамках закона. Конечно, мы будем предлагать альтернативные решения, потому что эффективная работа власти будет зависеть от того, насколько эффективно мы будем ее контролировать», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в рядах партии большое количество опытных людей. «Фактически у нас два состава правительства. Я думаю, что мы распределим обязанности между депутатами по каждому министерству и по каждому направлению, по каждой отрасли. Мы будем мониторить ситуацию и высказывать свою позицию», - объяснил он.

«Фактически речь идет о создании теневого Кабинета министров», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.