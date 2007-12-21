В НУ-НС говорят, что оппозиция должна знать свое место

“Партия регионов, конечно, может требовать что угодно, например, присоединения Буркина Фасо к Британии, но ситуация складывается совсем другая, - сказал Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Павел Жебривский, комментируя последние заявления "регионалов " о необходимости немедленного принятия закона о госбюджете на 2008 год.

"Понятно, что поданный ими проект бюджета написанный под них самих, указывает кто за какими суммами стоит, выражает их желание дерибанить государственные средства и в следующем году”, - заметил депутат.

“Представителям от ПР в первую очередь нужно прийти в понедельник в ЦИК, посодействовать решению вопроса регистрации наших кандидатов в депутаты. Во-вторых, на сегодняшний день “регионалам” должно быть понятно, что поданный ими бюджет не прошел проверку в бюджетном комитете, потому что он еще не сформирован, - подчеркнул Жебривский. - Потому принимать бюджет только потому, что кому-то что-то хочется, - неправильный путь, что идет вопреки Закону Украины”.

“Вообще, - отметил народный депутат, - с Партией регионов происходят метаморфозы, как говорит народная мудрость, “сначала попросился хоть на лавочку, но в конечном итоге влез на печь”, - демократическая коалиция идет на уступки оппозиции, предоставляет ей механизмы контроля, а оппозиционные политические силы перебирают на себя слишком много полномочий”.

“Оппозиция должна знать свое место, - отметил Жебривский. – Ее роль – в контроле над осуществлением власти большинства, а не в требованиях, не в ультиматумах. Такой метод с демократической коалицией не сработает. И со временем Партия регионов это осознает”.

Он заверил, что “проведение госбюджета-2008 от демократической коалиции будет очень тяжелым, но мы сможем избавиться коррупционных схем, внесенных сегодняшними оппозиционными политическими силами”.