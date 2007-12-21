Тимошенко уволила трех советников Януковича
11:46, 21 декабря 2007Политика
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Распоряжение от 19 декабря
Кабинет Министров Украины распоряжением № 1130-р от 19 декабря 2007 года освободил Владимира СЕМИНОЖЕНКО от должности советника премьер-министра Украины.
Текст соответствующего распоряжения за подписью главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.
Распоряжением № 1129-р от 19 декабря от должности советника премьер-министра Украины также освобожден Константин ГРИЩЕНКО и распоряжением № 1128-р - Анатолий ЗЛЕНКО от должности советника по специальным международным вопросам.
Как сообщал УНИАН, В.СЕМИНОЖЕНКО, К.ГРИЩЕНКО и А.ЗЛЕНКО были назначены на должности советников предыдущим главой правительства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ
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