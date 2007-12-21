Волков: Тимошенко их, как лохов, разводит, она просто красавица

Юлия Тимошенко составит конкуренцию Виктору Ющенко на следующих президентских выборах. В этом абсолютно уверен народный депутат Украины третьего и четвертого созывов Александр Волков.

"Но для достижения своей цели ей надо выполнить всего-навсего одно предвыборное обещание... ей надо начинать возвращать сбережения, буквально с завтрашнего дня. Пока ее не сняли, она должна сделать хотя бы одну выплату. Пусть ее снимут – хоть в январе, в декабре, но она обязана это решить! И все, отличный трамплин для президентства готов! - считает политик. - Виктор Андреевич не понимает, в какой капкан он попал. Ведь он сам когда-то на этой волне выскочил. Ющенко, будучи премьер-министром, в 2000-м году аккумулировал средства и выплатил задолженности по заработной плате и пенсиям. Дальше он ни фига не делал четыре года и стал Президентом. Люди помнили, что он им тогда сделал добро".

В присущей ему экспрессивной манере Александр Волков сказал: "Юля сейчас делает все правильно, она их, как лохов, разводит, она просто красавица. Ей сейчас не нужно экономику вытаскивать, ей надо только делать заявления о намерениях. Ей надо сделать выплату, и она национальный герой!"

Полностью эксклюзивное интервью Александра Волкова агентству УНИАН читайте здесь