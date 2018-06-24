Александр Волков о политических перспективах Ющенко, Тимошенко, Януковича

Народный депутат Украины третьего и четвертого созывов Александр Волков ответил на вопросы УНИАН.

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ…

Александр Михайлович, верите ли Вы в то, что Партия регионов может поддержать на президентских выборах кандидатуру Владимира Литвина?

Я смеюсь над этими слухами, это абсолютный бред. Этого не будет. И не будет по одной простой причине: в Партии регионов есть свой лидер Виктор Янукович, возглавляющий рейтинг популярности политиков в нашей стране. Я не знаю, по какой причине они должны от него отказываться. Тем более что у Януковича стартовая позиция на президентские выборы намного выгоднее, нежели у всех остальных претендентов на президентскую должность.

Я абсолютно уверен, что сегодня есть три кита, которые могут заявлять о своих претензиях на президентское кресло, – это Виктор Федорович, Юлия Владимировна и примкнувший к ним Виктор Андреевич. Все остальные принять участие в президентских выборах могут, но с другими целями. Как, например, Анатолий Кинах – принял участие в выборах, набрал ноль целых, фиг десятых, а секретаря СНБО получил.

Поэтому я думаю, что те же Владимир Литвин, Василий Волга, который сейчас возглавил Союз левых сил, коммунисты и другие пойдут на выборы. Это возможность и пропиариться, и посмотреть, чего ты стоишь перед парламентскими выборами. Рейтинг на президентских выборах есть и рейтингом на парламентских. К любому политику, который наберет около двух процентов, потянутся бизнесмены с целью попасть в проходную часть списка.

А Тимошенко пойдет на следующие президентские выборы?

Я абсолютно уверен, что пойдет. Обратите внимание, заявления о едином кандидате звучат не из уст Тимошенко, а из уст некоторых членов коалиции от НУ–НС. Я не исключаю, что единый кандидат от коалиции может быть, но я исключаю, что этим кандидатом будет Виктор Ющенко.

Об этом говорить еще рано – жизнь покажет, покажут ближайшие 5–6 месяцев. Ближе к началу президентских выборов нужно будет сделать одну-единственную вещь – провести социологическое исследование, которое и покажет, кто на то время из коалиции будет иметь наибольший рейтинг.

Я как кандидат политологических наук, как человек, который в политике не первый день, могу вам гарантировать, что за этот год у Юлии Владимировны рейтинг не опустится ниже рейтинга Виктора Андреевича. И тогда перед депутатами, которые думают о будущем – не столько страны, сколько о своем личном, – будет стоять вопрос: кто сможет побороться с Виктором Федоровичем более или менее достойно. Я думаю, что это будет Тимошенко, потому что если против Януковича будет выставлен Ющенко, – это будет подарок для Партии регионов и Виктор Андреевич проиграет, даже если Юлия Владимировна со всем упорством будет его поддерживать.

Хотя я не понимаю, зачем ей это нужно.

ЕСЛИ БЫ У ЮЩЕНКО ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ НЕ БЫЛО КАКИХ-ТО СОМНЕНИЙ И КОЛЕБАНИЙ, ЕХАНУРОВ БЫ ТАК СЕБЯ НЕ ВЕЛ

Но она не исключала возможности поддержки Ющенко на следующих президентских выборах?

Это может случиться только в том случае, если должность Президента не будет так притягательна как сегодня. Но, помните, в договоренностях коалиции одним из первых пунктов стоят изменения к закону о Кабинете министров, то есть о возвращении всех полномочий Президенту, когда премьер становится заложником президентской власти? Поверьте мне, с тем рейтингом, с теми амбициями, с теми мозгами, которые есть у Юлии Владимировны, она с этим не согласится. Пять-шесть месяцев она это потерпит, а потом противоречия все больше и больше начнут вылезать наружу.

Хотя они уже и сегодня есть, и это продемонстрировало сложнейшее голосование по назначению премьера. Ну что там греха таить, мы все знаем расклады и знаем, что Юрий Ехануров – один из ближайших людей Президента. И поймите, если бы у Ющенко до последней минуты не было каких-то сомнений и колебаний, Ехануров бы так себя не вел.

ТИМОШЕНКО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОЕЙ ЦЕЛИ НАДО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕГО-НАВСЕГО ОДНО ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ

Некоторые политики говорят о том, что сейчас может начаться планомерное уничтожение рейтинга Тимошенко путем препятствования успешной деятельности на посту главы правительства

Это глупости. После избрания ее премьером ей ничто и никто не может помешать. Я вот постараюсь через вас подсказать, что ей делать. Хотя уверен, что не сегодня – завтра (интервью записывалось 19 декабря) Тимошенко начнет это делать и сама. По инфляции Тимошенко должна сказать, что она ее получила по наследству от предыдущего правительства. То же самое по финансовому состоянию в стране.

Цифры не имеют значения – главное, что все плохо, что ей ничего хорошего не досталось. Также ей надо развить бурную деятельность по пересмотру цены на газ. При этом подчеркивая, что договор был подписан предыдущим правительством: вы понимаете, ну что я могу сделать, эти решения принимало предыдущее правительство. Она прекрасно осознает, что этот вопрос урегулировать невозможно по одной простой причине – председателем наблюдательного совета РАО «Газпром» является нынешний кандидат в президенты РФ господин Медведев. Как вы думаете, пересмотрит он свои решения? Конечно, нет. Но для общественности Тимошенко надо всячески пытаться этого достичь, а потом сказать, что ничего не вышло, и таким образом ответственность за развал экономики в стране переложить на предыдущее правительство.

Но для достижения своей цели ей надо выполнить всего-навсего одно предвыборное обещание.

Вернуть вклады?

Абсолютно верно, ей надо начинать возвращать сбережения, буквально с завтрашнего дня. Пока ее не сняли, она должна сделать хотя бы одну выплату. Пусть ее снимут – хоть в январе, в декабре, но она обязана это решить! И все, отличный трамплин для президентства готов! Виктор Андреевич не понимает, в какой капкан он попал. Ведь он сам когда-то на этой волне выскочил.

Ющенко, будучи премьер-министром, в 2000-м году аккумулировал средства и выплатил задолженности по заработной плате и пенсиям. Дальше он ни фига не делал четыре года и стал Президентом. Люди помнили, что он им тогда сделал добро. Если Тимошенко сейчас начнет выплачивать вклады Сбербанка, ей больше ничего не надо делать. Она набирает такой потенциал! Какой Ющенко? О чем вы говорите?

Меня рассмешило, как Ющенко кивал Тимошенко во время ее речи в парламенте. Он не понимал, что это была речь кандидата не в премьер-министры, а кандидата в Президенты. Она же ничего не сказала о работе Кабмина, говорила о строительстве государства. А он ей все кивал и не понимал, что он в ловушке, и как только пойдет первая выплата по вкладам – ловушка захлопнется. И тогда у нас будет не три кита, а два – Тимошенко и Янукович.

Если Тимошенко снимут даже, к примеру, в мае – тогда у нее вообще никаких проблем не будет – используется старая методика обращения к народу, мол, хотела, но не дали. А то, что многое будет не получаться, я абсолютно уверен. Будут сложности по голосованиям с НУ–НС, и они медленно, но уверенно будут нарастать. А вообще, я думаю, что уже после первых выплат риторика Тимошенко изменится.

Безусловно, БЮТ будет как можно дольше оттягивать пересмотр закона о Кабмине, и это будет вызывать все большее раздражение Виктора Андреевича, и в конце концов оно перерастет в прямой конфликт.

Юля сейчас делает все правильно, она их как лохов разводит, она просто красавица. Ей сейчас не нужно экономику вытаскивать, ей надо только делать заявления о намерениях. Ей надо сделать выплату, и она национальный герой!

ЮЩЕНКО ТАК ДОЛГО ПРОДЕРЖАЛСЯ БЛАГОДАРЯ БАЛОГЕ

Если следовать вашему сценарию, нас ждут досрочные парламентские выборы?

Нет. Я не думаю, что коалиция распадется. Тимошенко уволишь – и сразу же ее шансы на президентство по сравнению Ющенко резко взлетают вверх. Вот тогда возможны досрочные и президентские, и парламентские выборы. Причем в них будет заинтересована не только Партия регионов, но и БЮТ. Если коалицию и Тимошенко не трогать, то Ющенко еще два года побудет Главой государства. Я даже не исключаю возможности договоренностей на каком-то этапе между БЮТ и Партией регионов. Ну, как это обычно бывает – давай объединимся, «трахнем» лишнего, а потом разберемся между собой. Сегодня, как в песне поется, есть третий лишний, и к величайшему сожалению, в будущем президентском раскладе – это наш Виктор Андреевич.

Он и так долго продержался, но только благодаря Балоге. Глава Секретариата конечно, умница, просто молодец – смог разрулить ситуацию, но до конца дожать ее не смог. Это только благодаря Балоге Ющенко еще держится на плаву. Но Балога в определенное время тоже задумается о своем будущем с учетом того, что на следующие десять лет приходит или Тимошенко, или Янукович.

Президент, по Вашему мнению, может еще что-то сделать?

Я думаю, шансов у него нет, у него был один-единственный шанс – создать коалицию между НУ–НС и Партией регионов. Тогда коалиция в 300 голосов могла бы внести изменения в Конституцию относительно избрания Президента в парламенте. Янукович бы остался главой правительства с сегодняшними полномочиями, а Президентом мог бы остаться Ющенко.

СЛАВА БОГУ, ЯНУКОВИЧА – «ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ, ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ», – УЖЕ НЕТ

А что мешает через полгода разыграть этот сценарий?

Через полгода разыграть этот сценарий уже мешает Юлия Тимошенко. Ее уже убрать будет нельзя. Если Ющенко ее снимет – у нее рейтинг повысится.

Хотя придумать что-то можно было бы. Но тут нужно отказаться от амбиций и работать на результат. А не так как сегодня – в окружении Ющенко есть люди, которые думают, что раз у Виктора Андреевича шансов нет, может, у меня будут шансы... Я не исключаю этого.

Насчет новой коалиции Партии регионов и НУ–НС – это очень тонкая игра, очень сильная игра и ее можно сыграть, но для этого нужна договоренность и безоговорочное доверие между всеми.

Переговоры между представителями Секретариата Президента и Регионами проводились постоянно, продолжаются и сегодня. Я не знаю, что произошло по результатам переговоров. Скорее всего, кто-то предал – или команда Ющенко, или команда Партии регионов. И теперь восстановить доверие очень сложно, но можно. Но для этого должны быть совершенно другие игроки.

Значит, Вы думаете, что следующим Президентом будет Тимошенко?

До назначения Тимошенко премьером у нее шансы были более предпочтительными. А вот после перехода Януковича в оппозицию его шансы выше. Вчера я увидел прежнего Януковича. Слава Богу, Януковича – «Чего изволите, Виктор Андреевич», – уже нет. Все!

Мне было непонятно – два месяца Виктор Федорович со всех экранов по десять раз в день говорил: «Чего изволите, куда бежать, что нести». Это был не тот Янукович, не тот мужик, жесткий лидер, к которому мы привыкли. Я не понимаю, что с ним происходило! А вот вчера, и особенно после его обращения к народу – это мужик! Если бы сегодня у меня спросили, на кого я поставил бы в букмекерской конторе – отвечу, я поставил бы на Януковича.

Только имейте в виду: Януковичу обязательно нужно поменять команду. Те люди, которым он доверил организацию парламентской избирательной кампании 2007 года, ее бездарно проиграли. Знаете, они провели такие «блестящие» выборы, что даже получили награды от Президента Украины!

Виктору Федоровичу надо поменять приоритеты – это мое ему доброе пожелание, а прислушиваться к нему или нет – это его право. Ему нужно ориентироваться на профессионалов. Борис Колесников никогда не был профессионалом в сфере избирательных технологий. Именно сейчас Януковичу важно вернуть свои старые кадры: Сергея Левочкина, Андрея Клюева, Анатолия Толстоухова, Владимира Яцубу. Это профессионалы, которые не умеют предавать и до конца будут с ним.

А Тимошенко с Януковичем могут договориться о работе в связке Президент – премьер?

Нет, у каждого из них одна мечта – победить на президентских выборах. А с учетом практически равного рейтинга они не уступят друг другу. Как я уже говорил, договор может существовать только на определенном этапе – в борьбе против Ющенко.

Янукович за последние два года очень сильно вырос, и если он вернет в руководство тех людей, о которых я говорил, у него будет самая профессиональная команда. А у Тимошенко, кроме ее самой, такого уровня профессионалов нет. Тимошенко в БЮТ – олицетворение всего: она и знамя, она и знаменоносец, она и колонна, она и оратор, она и харизма. Уберите Юлию Владимировну из БЮТ, и этой политической силы не существует.

Но на следующих президентских выборах будет не только борьба личностей, но и борьба команд. А у Януковича команда посильнее.

Беседовала Лена Шершун