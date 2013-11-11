Нардепов не пускают в здание ГПУ, где допрашивают Власенко

Народных депутатов Украины от «Батькивщины» Арсения Яценюка, Ирину Луценко, Геннадия Москаля и других не пускают в здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, где в данный момент на допросе находится защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк, который со своими коллегами прибыл на улицу Борисоглебскую, 18, сообщил журналистам: “Двери закрыты, нас не пускают”.

По его словам, единственное, что ему и другим депутатам сейчас известно из информации заместителя генпрокурора Анатолия Пришко, это то, что Власенко действительно находится на допросе в кабинет №319, но в рамках какого дела - неизвестно.