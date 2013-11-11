В Москве подтвердили встречу Януковича с Путиным в субботу
14:48, 11 ноября 2013Политика
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Виктор Янукович в субботу посетил Москву и обсудил с Владимиром Путиным торгово-экономические отношения.
В субботу состоялся рабочий визит Януковича в Москву / Фото прес-служби Кремля
Президент Украины Виктор Янукович посетил с рабочим визитом в субботу Москву, с российским коллегой Владимиром Путиным они обсудили торгово-экономические отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Песков, сообщает РИА Новости.
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"В субботу состоялся краткий рабочий визит президента Украины Януковича в Москву, где прошли его переговоры с Путиным. Комплексно осуждались торгово-экономические отношения между Россией и Украиной",- сказал Песков.
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