В Москве подтвердили встречу Януковича с Путиным в субботу

Президент Украины Виктор Янукович посетил с рабочим визитом в субботу Москву, с российским коллегой Владимиром Путиным они обсудили торгово-экономические отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Песков, сообщает РИА Новости.

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"В субботу состоялся краткий рабочий визит президента Украины Януковича в Москву, где прошли его переговоры с Путиным. Комплексно осуждались торгово-экономические отношения между Россией и Украиной",- сказал Песков.