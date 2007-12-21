Партия регионов протестует против ”кадровых чисток” и репрессий

Партия регионов протестует против «кадровых чисток».

Как значится в размещенном на официальном сайте партии заявлении, «еще не высохли чернила на постановлениях о назначении новых министров, как власть приступила к кадровым чисткам». «Вновь, как и в 2005 году, под увольнения по политическим мотивам попадают профессионалы, те, кто добросовестно трудится на благо Украины», говорится в заявлении.

Партия регионов заявляет, что «народ помнит, какими циничными методами пользовались «оранжевые», вычищая с рабочих мест опытных специалистов только потому, что они придерживались иных политических взглядов или же работали под началом политических оппонентов». В заявлении сказано «о недопустимости преследований по политическим мотивам».

Партия регионов заявляет о возобновлении деятельности во всех регионах Украины комитетов защиты граждан от репрессий по политическим мотивам.