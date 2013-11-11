Регионалов обвинили в срыве работы над "лечебным" законом

Об этом заявил заместитель начальника рабочей группы, народный депутат («Свобода») Андрей Мищенко, сообщает пресс-служба политсилы.

«До принятия исторического решения о возвращении Украины в лоно европейских наций остались считанные часы, однако группа по подготовке законопроекту о выезде заключенных для лечения за границу до сих пор не собраны. Очевидно, что Партия регионов делает все, чтобы сорвать саммит в Вильнюсе», – заявил он Мищенко.

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По словам депутата, представители оппозиции предложили собрать рабочую группу еще в субботу, 9 ноября, однако ее члены так и не собрались.

«Я не выпускаю телефон из рук, жду звонка и готов в любой момент прибыть на заседание», – сказал «свободовец».

Он отметил, что из 13 человек в составе рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за границей оппозиционные депутаты имеют лишь пять мест.

Кроме того, нардеп выразил мнение, что затягивание работы над законопроектом регионалами свидетельствует о колебаниях президента Виктора Януковича.

«Затягивание процесса свидетельствует о неустойчивой позиции Януковича. За последние две недели он вторично посетит Кремль. Зато ни разу не был в Брюсселе», – сказал Мищенко.

Напомним, 9 ноября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак утвердил состав рабочей группы по подготовке законопроекта о возможности лечения осужденных за границей.