Прокуратура подтвердила подлинность поправок в Налоговый Кодекс

Прокуратура Киева подтвердила подлинность документов с поправками в Налоговый Кодекс Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, там проверили законность решения милиции о закрытии уголовного осуществления относительно возможной фальсификации текста законопроекта № 2054а «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков».

«Выучив полноту собранных по делу доказательств, прокуратура пришла к выводу, что расследование проведено полно, всесторонне и объективно, поэтому оснований для отмены принятого решения нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 октября приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков. Данный документ, в частности, предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, не являются резидентами Украины.

По теме: В МВД объяснили, почему закрыли уголовное дело по правкам в Налоговый кодекс

Таким образом, лидер «УДАРа» Виталий Кличко фактически избавляется права принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты являются пунктом о проживании в Украине на протяжении 10 последних перед днем выборов лет.

В день принятия данного закона оппозиция заблокировала трибуну ВР через эту поправку. Позже народный депутат от «Батькивщины» Игорь Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, через которую в Верховной Раде возникло противостояние.

По заявлению народного депутата от «УДАРа» Оксаны Продан было открыто уголовное осуществление. Однако 7 ноября Главное следственное управление столичной милиции закрыло уголовное это осуществление на основании на основании отсутствия факта уголовного правонарушения

Вчера, 8 ноября, Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон об изменениях в Налоговый кодекс.