В МВД объяснили, почему закрыли уголовное дело по правкам в Налоговый кодекс

Уголовное производство по факту возможной фальсификации во время внесения поправок в Налоговый кодекс закрыто после проведения экспертиз.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

«Экспертно-криминалистическое исследование не подтвердило факта подделки подписи народного депутата, который внес эти поправки на рассмотрение Верховной Рады Украины», - заявили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, 29 октября народный депутат Оксана Продан обратилась в милицию по поводу того, что неустановленные лица создали искусственные препятствия деятельности народных депутатов путем предоставления им неправдивой информации во время рассмотрения на заседании Верховной Рады законопроекта № 2054а.

В тот же день было открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 351 (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, напомнили в МВД.

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Согласно информации заявителя, неустановленные лица создали препятствия в деятельности народных депутатов путем предоставления им заведомо ложной информации во время рассмотрения проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков», что и было указано в письме с вызовом на допрос народных депутатов, отмечается в сообщении.

В рамках расследования в качестве свидетелей были допрошены несколько народных депутатов, в том числе и сам инициатор внесения поправок в законопроект Игорь Брыченко. Кроме того, были допрошены работники Секретариата Верховной Рады Украины, подчеркнули в МВД.

Также был проведен ряд экспертиз, среди которых – судебно-почерковедческая экспертиза. Ее результат подтвердил, что подпись от имени Брыченко в оригинале письма исполнена им собственноручно, говорится в сообщении.

«На основании полученных данных следователем было принято решение о закрытии уголовного производства в связи с установлением отсутствия событий уголовных правонарушений», - подчеркнули в МВД.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 октября приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков. Данный документ, в частности, предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, не являются резидентами Украины.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически лишается права принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в президенты есть пункт о проживании в Украине на протяжении 10 последних перед днем выборов лет.

В день принятия данного закона оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за этой поправки. Позже народный депутат от “Батькивщины” Игорь Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

По заявлению народного депутата от «УДАРа» Оксаны Продан было открыто уголовное производство. Однако 7 ноября Главное следственное управление столичной милиции закрыло это производство на основании отсутствия факта уголовного правонарушения

Сегодня, 8 ноября, Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон об изменениях в Налоговый кодекс.