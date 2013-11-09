Тимошенко примет любое предложение от ЕС, "каким бы тяжелым оно ни было"

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова принять любое предложение миссии Кокса-Квасьневского, каким бы тяжелым оно для нее ни было, ради подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом экс-премьер написала в письме к участникам Конгресса Украинцев Канады, который проходит в Торонто 8-10 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Тимошенко отметила, что перед миссией Европарламента Пета Кокса и Александра Квасьневского не ставит условий. «Поэтому еще раз отмечаю: я никогда не ставила и не буду ставить перед миссией президентов Кокса-Квасьневского никаких условий или требований что касается моей судьбы. И я приму любое предложение с их стороны, каким бы тяжелым для меня оно ни было, ради подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом на Саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября с.г», - написала Тимошенко.

Она отметила, что искренне радуется ««успіхам нашого цвіту, який по всьому світу, а особенно в Канаде, - строит, творит, осуществляет величественные прорывы и смелые открытия во всех областях человеческой деятельности». Тимошенко поблагодарила украинцев Канады за «бескорыстную любовь к земле, с которой отправились в свое время за океан ваши деды и отцы, за которую болит ваша украинская душа, которую вы хотите видеть свободной, гордой и богатой». «В 1991 году вы первыми среди всех развитых демократических стран добились признания независимости Украинского государства. И сегодня вы, говоря словами Святого Письма, стоите в проломе за землю эту, за ее народ, за ее будущее. Украина это хорошо знает и высоко ценит», - подчеркнула Тимошенко и добавила: «Сегодня Украина вновь нуждается в вашей поддержке, поддержке всего мирового украинства, поддержке каждого, кто хочет утверждения свободы и демократии на нашей планете».

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По ее словам, «острота борьбы, которая развернулась в эти дни вокруг подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, свидетельствует о том, насколько судьбоносным для украинцев является этот вопрос, насколько высокими являются ставки и какими ответственными должны быть решения».

Тимошенко отметила, что полностью осознает собственную ответственность. «Хочу, чтобы меня услышали все, кто еще не услышал: будущее Украины неизмеримо важнее любых амбиций и политической суматохи. История никогда не простит срыва подписания Соглашения об ассоциации тем, кто должен был сделать для этого все возможно и даже невозможное», - написала она и добавила: «Мы уже через три недели можем получить билет в будущее, о котором мечтали и за которое боролись поколения украинцев, или будем ожидать его еще три века».

*** В Торонто проходит XXIV Трехлетний Конгресс Украинцев Канады, гостями которого является премьер-министр Канады Стивен Гарпер, лидеры всех ключевых политических партий, высокодолжностные представители правительства и парламента Канады.