Тимошенко передали прибор для измерения электромагнитного поля и определения качества воды

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк сегодня передал своей подзащитной в палату ЦКБ «Укрзализныци» прибор для измерения электромагнитного поля и определения качества воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Плахотнюк вечером, после посещения Тимошенко.

«Целый день выяснялись какие-то непонятные вопросы стандартизации, метрологии и тому подобное. Это приборы, которые я не просил сертифицировать для того, чтобы их можно было реализовать в Украине. Это просто приборы для внутреннего пользования, для того, чтобы человек имел возможность сам измерять для себя. Только сейчас их допустили. Я передал два прибора», - сказал Плахотнюк.

Он также отметил, что от шумомера, который также сегодня был привезен, Тимошенко отказалась.

«Она сама вернула один. Шумомер вернула», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте ГПтСУ появилась информация, что Тимошенко обратилась с просьбой разрешить ей пользоваться такими приборами, как измеритель электромагнитного поля, измеритель качества воды и цифровой шумомер.

Сегодня защитник осужденной Александр Плахотнюк привез в ЦКБ № 5 измеритель электромагнитного поля, измеритель качества воды и цифровой шумомер.

После этого руководство исправительной колонии с этими измерительными приборами, а также защитник осужденной выехали в ГП ”Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации” для проведения необходимой экспертизы приборов, поскольку последние вообще не сертифицированы на территории Украины, говорится в сообщении.