Телевизионное обращение Юлии Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступила с телевизионным обращением к украинскому народу.

Она поблагодарила украинский народ, который “не опустил руки” и добился проведения внеочередных парламентских выборов, и заверила, что теперь в Украине власть повернется к людям.

"Во вторник, 18 декабря, было сформировано новое украинское правительство. Вы видели, как это происходило. Такого накала страстей украинский парламент, наверное, не знал никогда. За власть держались крепко. Портили систему “Рада”, вырывали из рук депутатские карточки, ломали компьютеры и микрофоны.

Однако сценарий бесконечного конфликта и противостояния не прошел. Потому что есть только одна политическая сила и единственная политическая партия, которая может жестко и безоговорочно диктовать свою волю. Это Народ Украины. Другим партиям это не разрешено. Я хочу, чтобы политики привыкали к тому, что будет не так, как хотят они, а так – как скажет народ - на выборах, референдумах, на общественных слушаниях и даже в своих письмах.

Благодарю Вас за то, что Вы поверили и пришли на досрочные выборы, которые все изменили в Верховной Раде. В правительстве. В стране. Благодарю за то, что вы не отчаялись, не опустили руки, а добыли в борьбе шанс дальше строить свою страну. Вы сделали все от вас зависимое. Теперь – наша очередь возвращать Вам долги", - резюмировала премьер.

“Я хочу, чтобы вы пометили в календаре сегодняшнюю дату. Это – тот день, когда власть поворачивается лицам к людям”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, начинается процесс очищения страны, “и я сделаю все для того, чтобы грязные, теневые деньги никогда больше не были ключевым фактором украинской политики, чтобы народных депутатов не покупали, как скот на базаре, чтобы больше ни у кого из политиков не чесались руки легко заработать несколько десятков миллионов долларов на предательстве”.

“Кроме того, - заявила премьер, - у тех людей, которые платили по тридцать миллионов долларов за измену, больше этих теневых миллионов не будет”.

Она пообещала, что “в ближайшие дни будет отменена депутатская неприкосновенность, льготы, коррумпированные депутаты будут лишаться депутатства на партийных съездах, будет изменено руководство правоохранительных и контролирующих органов”.

Глава Кабинета Министров Украины отметила, что ситуация в стране сегодня достаточно не простая и сослалась на слова одного из новых министров, который, характеризуя состояние дел в своем ведомстве сказал, что Министерства транспорта и связи в стране нет. “Такую же характеристику можно дать каждой сфере”, - согласилась с оценкой Тимошенко. “Вы это чувствуете каждый день, когда сталкиваетесь с неконтролируемым ростом цен, взрывами газовых систем и шахт, отсутствием рабочих мест, наглой коррупцией, мизерными пенсиями и заработными платами, безответственностью власти”.

“Да, все это есть, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - Но пусть вас это не пугает. Другие страны мира за считанные годы наводили порядок в своем общем доме после войн, революций, тотальных землетрясений и сокрушительных цунами. Мы с вами не хуже и не глупее, и тоже наведем четкий порядок после семнадцати лет так называемых “глубоких реформ”.

По словам премьера, она хочет установить прямой, без каких-либо посредников, контакт с гражданами Украины. “Я хочу сама прямо от Вас слышать, с какими проблемами Вы живете, что Вам мешает быть счастливыми и успешными. Я научу всю правительственную машину подчиняться Вашим интересам, а не заниматься самоудовлетворением”, - сказала она.

“Во-вторых, мы точно и ни при каких обстоятельствах не будем пытаться перекладывать ответственность за ситуацию в стране на наших предшественников. Это не наши методы”, - пообещала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “в Украине сложилась плохая традиция. Чтобы оправдать собственную бездарность и праздность, каждое новое правительство обвиняет своих предшественников во всех грехах. Когда в росте цен правительство обвиняет мировые тенденции и арабских шейхов, в повышении тарифов – руководителей ЖЭКов, а в подорожании яиц или молока – коров и куриц, - это стыд для страны. Перекладывать с себя ответственность – это не государственнкая позиция. Это – плач Ярославны по собственной недееспособности и неумению. А мы пришли не для того, чтобы жаловаться, а для того, чтобы поднимать страну, взять ответственность на себя и не прятаться от вызовов».

«Действующее правительство должно нести ответственность за ситуацию в стране», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что с первого дня работы нового Кабинета Министров «мы начали Всеукраинскую антикоррупционную экспертизу – ревизию сомнительных операций прежней власти. Мы должны четко знать, что они успели натворить. И я гарантирую, что мы проверим каждую потраченную копейку, каждый тендер, каждую лицензию, каждый незаконный акт приватизации. Пусть никто не сомневается – за все темные, незаконные дела придется отвечать».

В то же время премьер отметила, что все министры и чиновники, которые сейчас пришли к власти, тоже должны знать, что каждое их решение также будет проходить антикоррупционную экспертизу.

“У нас не будет „своих” неприкосновенных политиков и чиновников, которым словно Богом дано право работать вне Конституции и вопреки законам. К чиновникам, назначенным на должности нашим правительством, сегодня мы будем относиться значительно требовательнее и жестче, чем к прежним», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства выразила надежду, что “в этом контроле за демократической властью нам искренне поможет оппозиция”, и пообещала “предоставить оппозиции для этого контроля и действий самые широкие полномочия”.

“Хаоса в стране больше не будет. Будет – порядок. Моя премьерская этика проста и понятна: кто хочет работать – будет работать, кто хочет красть – тот будет отвечать. И все, альтернатив не существует”.

В то же время, она сказала: “Я не наивный человек и знаю, что настоящий порядок в стране не нужен почти никому, кроме самого народа Украины. И мы отдаем себе отчет, какое колоссальное сопротивление будут нам оказывать коррумпированные структуры, олигархические группы, среднее звено саботирующей бюрократии, продажные эксперты и политологи”. “Если они тратили миллионы долларов на то, чтобы не допустить создания демократической коалиции и формирования нового правительства, то сейчас они бросят миллиарды для того, чтобы остановить наше правительство и разрушить демократическую коалицию, - не исключила Ю.ТИМОШЕНКО. - Ведь они даже не планируют ни очищаться, ни жить честно”.

По ее словам, “хорошо проплаченная дискредитация премьер-министра и правительства начнется уже сегодня, и я обращаюсь к Вам с просьбой не верить черной пропаганде, а вместе пройти путь очистки, развития и становления прекрасной, успешной страны”.

Ю.ТИМОШЕНКО призывала соотечественников относиться критически к разрушительной пропаганде. По ее словам, “это будут делать те, кому мы закроем грязные схемы для обогащения”.

“Мы не отказываемся ни от одного своего обещания, мы несем полную ответственность за каждое свое слово, за каждое предвыборное обязательство. Наша предвыборная программа и Программа деятельности нового Правительства – это тождественные вещи. Когда в среду утром я зашла в Кабинет Министров, первое совещание, которое я провела, – это встреча с председателем Ощадбанка Украины. Мы обсудили возможность на протяжении двух лет возвращения утраченных сбережений людям. Мы найдем решение. И дальше каждый день будет посвящен выполнению данных вам обязательств”.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что когда она говорит: “Мы сделаем, мы выполним, мы наведем порядок”, то имеет в виду “единство Президента Украины, правительства и демократической коалиции в Верховной Раде. Единство, которое я никому не дам разрушить”.

По словам премьера, “мы сделаем все для того, чтобы поднять Дух и Духовность Нации, возобновить и выучить правдивую историю нашего народа. Вернемся к воспитанию патриотизма и любви к своей Земле. Украина больше не будет зоной культурного бедствия, она будет территорией высокой культуры и красоты”.

“Нужно расчистить дорогу инвестициям и предпринимательству, принять новый Налоговый кодекс со сниженными и упрощенными налогами, жестко раздавить коррупцию, в конце концов, сделать справедливую заработную плату и пенсии. Пришло время правильно формировать все источники дохода семьи, открыть свободный доступ к качественному образованию, и страховой медицине. Мы построим европейские пути и доступное для каждого человека жилье, повернем сбережение и упраздним срочный призыв армию. Армию мы сделаем профессиональной и мощной. Мы способны стать членами ВТО, достойно провести Евро-2012, а, возможно, и выиграть его. Нам ничего не помешает выстроить гармоничные, дружеские отношения с нашими соседями, со всеми сильными и мощными государствами. И сами мы обязательно станем сильным и мощным государством”, - обещает Ю.ТИМОШЕНКО.

Любые действия Кабинета Министров должны улучшать вашу жизнь - не только показатели ВВП, а ежедневную обычную жизнь”.

“Мы – единая нация, единый народ, единая страна. Нам нечего делить. Мы должны совместно решать задачи, стоящие сегодня перед страной. Без единства людей, без консолидации усилий это будет сделать чрезвычайно сложно”.

“Именно поэтому я сегодня призываю все политические силы прекратить распри, прекратить блокировку и драки в парламенте, войны компроматов и взаимных обид. Нам не нужные великие скандалы, нам нужная великая Украина”, - заявила премьер.

Как отметила при этом Ю.ТИМОШЕНКО: “117 лет тому назад великая Леся Украинка написала: “Без надії сподіваюсь”. Я – надеюсь с надеждой и уверенностью. Спокойно стройте свою жизнь. Все будет хорошо в нашем Украинском доме”.

“У нас есть все для того, чтобы быть успешными. Уже через несколько лет мы будем гордиться тем, что живем в Великой Стране. Да поможет нам Бог”, - закончила телеобращение к народу Юлия Тимошенко.