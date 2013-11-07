Народный депутат от КПУ умер в больнице

Об этом УНИАН сообщил руководитель группы помощников председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий Бевз.

Он отметил, что 66-летний Герасимчук умер сегодня утром в киевской больнице «Феофания». Там нардеп проходил курс лечения от рака легких.

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Похороны Герасимчука состоятся в Литине Винницкой области в субботу 9 ноября. Именно в Литине сейчас проживает семья умершего.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Михаил Герасимчук был избран депутатом Верховной Рады по списку КПУ, где он был под номером 31. Герасимчук входил в состав комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.