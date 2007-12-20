Летят первые головы: правительство приняло отставку Егорова
10:51, 20 декабря 2007Политика
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Информация от Турчинова
Кабинет Министров Украины на заседании 19 декабря принял отставку председателя Государственной таможенной службы Украины Александра ЕГОРОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.
Как сообщалось, А.ЕГОРОВ подал рапорт об увольнении на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО 19 декабря.
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