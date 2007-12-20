Летят первые головы: правительство приняло отставку Егорова

10:51, 20 декабря 2007
Политика
3101 0

Информация от Турчинова

Кабинет Министров Украины на заседании 19 декабря принял отставку председателя Государственной таможенной службы Украины Александра ЕГОРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, А.ЕГОРОВ подал рапорт об увольнении на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО 19 декабря.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter