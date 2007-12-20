Что пишут иностранные СМИ о назначении Тимошенко

The Financial Times: "Не следует ожидать от Тимошенко слишком много"

На Украине – новый "оранжевый альянс", сообщает британская The Financial Times. Спустя почти три месяца после парламентских выборов на Украине местные политики, все время пребывающие в состоянии ссоры, во вторник наконец-то утвердили новый кабинет министров во главе с Юлией Тимошенко.

Факт этого голосования следует приветствовать всей душой, говорится в редакционной статье, так как Киеву следует продолжать срочные реформы. На Украине впервые появилось правительство парламентского большинства, которое поддерживает прозападную платформу президента Виктора Ющенко. Однако будет благоразумно не ожидать от хрупкой новой администрации слишком многого, предостерегает издание. Тимошенко придется приложить усилия, чтобы удержать власть. Тимошенко будет соперничать с Ющенко на президентских выборах – и он это знает.

К счастью, разрыв между политическими курсами Ющенко и Тимошенко с 2005 года сузился. Нынешний премьер приблизилась к президентской, ориентированной на Запад платформе, в частности по вопросам интеграции в Евросоюз и НАТО. Тимошенко умерила свои нападки на бизнес, но по-прежнему твердо намерена бороться с коррупцией. О России Тимошенко уже не высказывается во враждебном тоне, но, как и Ющенко, резонно опасается Кремля.

The Guardian: "Борьба подходит к концу"

The Guardian напоминает, что три года назад Ющенко и Тимошенко возглавили массовую "оранжевую революцию", однако разошлись в 2005 году. Президент уволил ее с поста премьера спустя семь месяцев после назначения – Тимошенко проявила себя на должности неоднозначно. Вчера представители партии Ющенко заявили The Guardian, что Тимошенко как лидер стала "более зрелой", и они считают, что новая коалиция будет стабильной, несмотря на незначительное большинство.

Издание цитирует и уходящего премьера Виктора Януковича, который прогнозирует, что новая "оранжевая" коалиция долго не продержится. "Народ Украины выбросит популистов, как выбрасывают весной после зимы ненужный мусор", – заявил он, выступая перед партийными работниками.

По мнению аналитиков, борьба между конкурирующими политическими силами на Украине, которая продолжается уже длительное время, подходит к концу. Специалисты считают, что новое правительство останется у власти до президентских выборов.

La Stampa : Золотая коса, белое платье, розовая помада

Итальянская La Stampa описывает картину голосования за Тимошенко. Золотая коса вокруг головы, белое платье, цвет чистоты, который она выбрала для своего последнего политического сражения, сладкая улыбка на губах, покрытых розовой помадой, и неудержимая радость в глазах, как у девушки на первом балу: Юлия Тимошенко не скрывала своего ликования в связи с возвращением в кресло премьер-министра Украины. Она была избрана с перевесом в один голос, преодолев сопротивление, из-за которого ее назначение было отложено после выборов 30 сентября этого года. 47-летняя пассионария Киева сумела-таки вновь завоевать пост, который с самого начала стал условием, поставленным президенту Виктору Ющенко для вступления в коалицию, которая вытеснила из правительства пророссийски настроенного Виктора Януковича.

Юлия, как кажется, не намерена отказываться от боевого настроя, пишет корреспондент: она уже пригрозила оппозиции, что "рано или поздно ваша банда ответит за все, что сделала", и атаковала Москву по вопросу о поставках российского газа. Кремль ответил отчужденно, заявив, что "готов сотрудничать" с новым правительством Киева.

Die Tageszeitung: "Для оптимизма пока нет оснований"

Немецкая Die Tageszeitung публикует комментарий под заголовком "Новая вариация на "оранжевую" тему". С выбором Юлии Тимошенко премьер-министром на Украине был предотвращен очередной правительственный кризис, пишет Барбара Эртель. После многомесячного политического бездействия и почти неприличной борьбы за власть между президентом и правящим большинством это первая хорошая новость. Однако для оптимизма пока нет оснований: ответа на вопрос, насколько стабильной окажется новая "оранжевая" коалиция, образованная Блоком Юлии Тимошенко и партией "Наша Украина" действующего главы государства Ющенко, как не было, так и нет.

Давно уже не тайна, что кандидатура Тимошенко для Ющенко была какой угодно, но только не желанной. В конце концов, об их разрыве, которым в 2005 году закончилось пребывание Тимошенко на посту премьер-министра всего через несколько месяцев после назначения, помнят многие украинцы. Однако, не поддержи Ющенко ее кандидатуру, это означало бы для него политическую кончину. Между тем отсюда вовсе не вытекает, что он, как уже бывало, не переменит свою точку зрения. Но и Тимошенко с ее склонностью к подвигам камикадзе может обречь коалицию на досрочную гибель. Так, она уже заявила, что собирается заняться пересмотром цен на российский газ и отменить целый ряд приватизационных сделок. Таким образом, новые конфликты запрограммированы, заключает обозреватель.

Инопресса