Харьковский губернатор уверен в Луценко
Арсен Аваков комментирует избрание нового правительства
Глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ не сомневается, что новый министр внутренних дел Украни Юрий ЛУЦЕНКО выполнит обязательства, которые он давал харьковчанам.
Об этом идет речь в комментарии А.АВАКОВА по поводу избрания нового правительства Украины, размещенном на личном сайте Харьковского губернатора.
"Я поддерживаю новый состав Кабинета Министров: и Юрия ЛУЦЕНКО в должности министра МВД, и Ивана ВАКАРЧУКА в должности министра образования, и так далее. Это все люди, которые не по слухам знают предмет, которым будут заниматься», - заявил А.АВАКОВ.
«Что касается Харьковской области, то Юрий ЛУЦЕНКО имеет отдельные обязательства перед харьковчанами, которые, без сомнения, реализует», - отметил председатель области.
При этом губернатор не конкретизировал, какие именно обязательства Ю.ЛУЦЕНКО он имеет в виду.
Как раньше сообщал УНИАН, в прошлом году с трибуны Верховной Рады тогдашний министр МВД Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов коррупции в харьковской власти.