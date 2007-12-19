Харьковский губернатор уверен в Луценко

Глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ не сомневается, что новый министр внутренних дел Украни Юрий ЛУЦЕНКО выполнит обязательства, которые он давал харьковчанам.

Об этом идет речь в комментарии А.АВАКОВА по поводу избрания нового правительства Украины, размещенном на личном сайте Харьковского губернатора.

"Я поддерживаю новый состав Кабинета Министров: и Юрия ЛУЦЕНКО в должности министра МВД, и Ивана ВАКАРЧУКА в должности министра образования, и так далее. Это все люди, которые не по слухам знают предмет, которым будут заниматься», - заявил А.АВАКОВ.

«Что касается Харьковской области, то Юрий ЛУЦЕНКО имеет отдельные обязательства перед харьковчанами, которые, без сомнения, реализует», - отметил председатель области.

При этом губернатор не конкретизировал, какие именно обязательства Ю.ЛУЦЕНКО он имеет в виду.

Как раньше сообщал УНИАН, в прошлом году с трибуны Верховной Рады тогдашний министр МВД Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов коррупции в харьковской власти.