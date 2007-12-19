В СБУ решили изучить деятельность ОУН и УПА

В СБУ создана специальная рабочая группа для изучения архивных документов о деятельности ОУН и УПА, выдающихся деятелей освободительного движения Украины с целью обнародования документальных первоисточников.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, группа была создана сегодня по результатам работы круглого стола в СБУ на тему: «Активизация взаимодействия относительно правдивого освещения деятельности ОУН и УПА по документам архива СБУ и другим материалам».

В эту специальную рабочую группу вошли, кроме работников СБУ, известные украинские историки, в частности: В.ВЯТРОВИЧ, В.ВЕРСТЮК (Украинский институт национальной памяти), О.ЛЫСЕНКО, О.РУБЛЁВ (Институт истории Украины НАНУ), Г.БОРЯК (Государственный комитет архивов Украины), Р.КРУЦИК (“Мемориал”), А.ГАЙДАМАХА (Центр национального возрождения им. Степана Бандеры).

Участники круглого стола акцентировали внимание на важности налаживания доступа украинских исследователей к зарубежным архивам (США, Великобритании, Германии, России, Польши), материалы которых могут помочь правдивому освещению деятельности ОУН и УПА. В частности, предложено изучить вопрос о совместном издательском проекте с институтом Яд-Вашем Государства Израиль, которым предусмотреть упорядочение сборника документов по таким вопросам: евреи в ЧК-ГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ в 1917-1991 гг., украинцы и евреи во Второй мировой войне, евреи в ОУН и УПА и тдр.

В ходе выступления на круглом столе и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что Служба безопасности Украины, рассекречивая и упорядочивая документы советских органов госбезопасности, которые хранятся в ее архиве, продолжает работу по восстановлению исторической памяти украинского народа. “Цель конкретная и благородная – установление, распространение и утверждение исторической правды о прошлом украинского народа, избавление от наслоений, которые искажают объективную истину. Позиция Службы безопасности Украины хорошо известна: в вопросах, которые касаются политических репрессий, голодоморов, национальных освободительных движений никаких тайн быть не может”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.