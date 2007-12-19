Тимошенко посвятит премьерство победе на президентских выборах?

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера начала свою президентскую кампанию.

Такое мнение он высказал в ходе эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

По словам политолога, "трудно говорить об эффективности нового правительства, потому что Ю.ТИМОШЕНКО начала в своем вчерашнем выступлении с парламентской трибуны президентскую кампанию. И это выступление было достаточно агрессивным".

«Я думаю, что премьерство Ю.ТИМОШЕНКО будет посвящено победе на президентских выборах. Если это считать целью, то ее премьерство будет очень эффективным. Ели говорить про другие цели: экономические, социальные, то пока я не решаюсь ответить», - отмечает В.НЕБОЖЕНКО.

В свою очередь директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ выразил уверенность, что особо эффективным правительство не будет, но и особо катастрофических последствий от его деятельности он тоже не ожидает. Политолог прогнозирует, что будет достаточно много внутренних конфликтов «в команде оранжевых», в том числе будет постоянный конфликт между Президентом и его окружением с одной стороны и командой Ю.ТИМОШЕНКО с другой. «Но это все будет за кулисами. И радикальных решений, подобных тем, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО принимало в 2005 с репрессиями, реприватизацией и массой социальных подачек, сейчас уже не будет. Ю.ТИМОШЕНКО будет вынуждена все-таки вести себя умеренней, чем раньше”, - считает В.МАЛИНКОВИЧ.