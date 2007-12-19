Украина выиграла в стокгольмском суде

Апелляционный суд г. Стокгольм (Швеция) 17 декабря вынес решение в пользу государства Украина в лице Фонда государственного имущества в деле по иску норвежской компании “Норск Гидро АСА”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Согласно сообщению, Апелляционный суд признал, что между ФГИУ и компанией “Норск Гидро АСА” не существовало действующего арбитражного соглашения, на основании которого в 2000 году Арбитражный Институт Торговой палаты Стокгольма принял решение о взыскании с Фонда госимущества и концерна “Приморский” 16,3 млн. долларов в пользу компании “Норск Гидро АСА”.

Таким образом, Апелляционный суд признал, что арбитражное решение Арбитражного Института Торговой палаты Стокгольма является необоснованным.

Кроме того, в соответствии с решением Апелляционного суда Стокгольма компания “Норск Гидро АСА” должна компенсировать государству Украина расходы, связанные с судебным производством в Окружном и Апелляционном судах в размере около 1,5 млн. долларов.

Напомним, норвежская компания “Норск Гидро” в 1995 году заявила о создании СП с ООО "Трансинвестсервис" для реконструкции терминала по перевалке минеральных удобрений в порту “Южный” (Одесса). Норвежская компания инвестировала в проект 15,2 млн. долл.

В апреле 1996 года между акционерами ООО, в частности, «Норск Гидро» и Фондом госимущества Украины было подписано соглашение, призванное обеспечить исполнение ранее подписанных соглашений. Как выяснилось позже, ФГИУ, в лице своих представителей, не подписывал данное соглашение, а только завизировал его с целью дальнейшего формального утверждения главой Фонда. И в законную силу этот документ так и не вступил.

В марте 1999 года компания “Норск Гидро АСА” обратилась с заявлением в Арбитражный Институт Торговой Палаты Стокгольма с просьбой о назначении арбитров в своем споре с Украиной в лице Фонда государственного имущества относительно несогласия с признанием украинскими судами недействительными договоров подряда, управления и соглашения владельцев, стороной которых была компания “Норск Гидро АСА”. Исковое заявление компании “Норск Гидро АСА” составляло более 21 млн. долларов. Арбитражный Институт Торговой Палаты Стокгольма 20 марта 2000 года принял решение о взыскании с ФГИУ 16,3 млн. долларов в интересах компании “Норск Гидро АСА”.

С целью выполнения данного арбитражного решения в конце 2001 года компания ”Норск Гидро АСА” подала в судебные инстанции Нидерландов, Франции, Бельгии и Швеции заявления с просьбой о наложении блокирующих арестов на имущество ФГИУ в этих странах. В январе 2002 года конторами судебных исполнителей Амстердама были наложены аресты на банковские счета ФГИУ в Нидерландах. В марте 2002 года был заблокирован счет посольства Украины во Франции, а 29 апреля 2002 года Верховным судом Швеции было принято решение о признании требований ”Норск Гидро АСА” относительно выполнения решения САИ от 20 марта 2000 года.

Чтобы пресечь дальнейшие попытки «Норск Гидро» наложить арест на украинское имущество в зарубежных странах, Украина обжаловала решение, принятое Стокгольмским арбитражным судом, в Окружном суде Стокгольма. Интересы Украины по данному делу представляли Минюст Украины и юридический советник – фирма “White & Case LLP”.