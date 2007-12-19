Турчинов возьмется за шахту им. Засядько
18:04, 19 декабря 2007Политика
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Первый вице возглавил комиссию
Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте им. Засядько, созданную сразу после аварии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Как сообщал УНИАН, в результате трех взрывов на шахте имени Засядько, которые произошли 18 ноября, а также 1 и 2 декабря 2007 года, погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Правительство создало комиссию по ликвидации аварии, которую возглявил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
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