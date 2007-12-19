Турчинов возьмется за шахту им. Засядько

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте им. Засядько, созданную сразу после аварии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в результате трех взрывов на шахте имени Засядько, которые произошли 18 ноября, а также 1 и 2 декабря 2007 года, погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Правительство создало комиссию по ликвидации аварии, которую возглявил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.