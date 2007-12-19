Тимошенко не будет отменять решение Януковича

Правительство не планирует в текущем маркетинговом году отменять ограничение на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Механизм квотирования будет продлен, только в разумных сроках и в разумных объемах», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Министр отметил, что не видит необходимости в увеличении объемов квот на поставки зерна на экспорт, как предлагают зернотрейдеры. «Квоты будут установлены, исходя исключительно из норм баланса - 3,5 млн. тонн – так и будет», - предположил он.

Ю.МЕЛЬНИК также напомнил, что правительство должно было рассмотреть вопросы о регулировании экспорта зерна 12 декабря, но этого не было сделано в связи с формированием нового состава Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА ввело квоты на экспорт зерна в объеме 1,2 млн. тонн. Планировалось, что экспорт будет возможен с 1 ноября 2007 года, затем правительство перенесло дату на 1 января 2008 года.

Заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН заявлял, что Украина может перенести сроки начала экспорта зерна с 1 января 2008 г. на 15 декабря 2007 года.