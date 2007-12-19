Тимошенко проведет первоочередные кадровые перестановки

Сегодня в ходе первого заседания новоизбранного правительства Украины планируется провести ряд первоочередных кадровых изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на заседании Кабинета Министров.

Она отметила, что на сегодняшний день уже несколько министров обратились с предложением провести ряд кадровых изменений.

«Я думаю, что мы прямо на заседании правительства, учитывая, что мы находимся в достаточно экстремальной ситуации по представлению проекта бюджета, мы сделаем те назначения, которые действительно мы сегодня можем провести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она не уточнила, о каких именно назначениях идет речь.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на сегодняшнем заседании планируется назначить нового руководителя Контрольно-ревизионного управления, поскольку именно эта служба должна заняться системой внутреннего контроля за властью.

Завершая вступительное слово, Ю.ТИМОШЕНКО пожелала членам правительства удачи, вдохновения, наивысшего уровня патриотизма, преданности своему делу и успехов. Кроме того, на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО поздравила с днем рождения министра окружающей среды Георгия ФИЛИПЧУКА.